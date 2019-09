ياسمين الخطيب تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها... شاهد

نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .



وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة " Don't punch at the darkness, be a light " .



وحازت صورة ياسمين الخطيب على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



العسل ـــ ايه القمر ده ــــ جمالك يجنن



ويذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج شارع النهار على شاشة قناة النهار.

























