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فن

ياسمين الخطيب تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها... شاهد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:30 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
القسم الميدانى
نشرت الاعلامية ياسمين الخطيب صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .

وعلقت ياسمين الخطيب على الصورة قائلة " Don't punch at the darkness, be a light " .

وحازت صورة ياسمين الخطيب على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

العسل ـــ ايه القمر ده ــــ جمالك يجنن

ويذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب تقدم برنامج شارع النهار على شاشة قناة النهار.












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Don't punch at the darkness, be a light🕯 #JamesRozoff
A post shared by Yasmine Elkhateib (@yasmine.el.khateib) on Sep 18, 2019 at 11:34am PDT

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