وزارة الثقافة: 500 ليلة مسرحية مجانية قريبًا في جميع المحافظات

تحدث أحمد عبيد، مستشار وزير الثقافة للاستثمار والتسويق، عن استحداث منصب مستشار الوزير لشؤون الاستثمار والتسويق، مشيرًا إلى أن الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، ومنذ توليه المنصب، لاحظ أن هناك جانبًا مهمًا في الوزارة يحتاج إلى إدارة متخصصة في التسويق والاستثمار، موضحًا أن التسويق لا يقتصر فقط على الإعلانات، بل يمتد ليشمل عدة أضلاع في منظومة العمل الثقافي.

وأشار "عبيد"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قطاع المسرح بوزارة الثقافة يشهد نشاطًا كبيرًا خلال موسم الصيف، حيث تُعرض العديد من المسرحيات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مسرحية "الارتيست"، التي عُرضت على مسرح الهناجر، تُعد من أجمل المسرحيات، وتمثل مصر في مهرجانين بالمغرب.

وأضاف عبيد، أن مسرحية "الملك لير" ستُعرض بداية من 8 يوليو، ضمن خطة العروض الصيفية، وأن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير آليات الدعاية الإعلامية الخاصة بالأعمال المسرحية.

500 ليلة مسرحية مجانية في قصور الثقافة

وأوضح عبيد، أن الوزارة تستعد قريبًا لتقديم 500 ليلة مسرحية مجانية في قصور الثقافة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن أغلب العروض المسرحية تشهد إقبالًا كبيرًا، وتُعرض بـ"كامل العدد".

وشدد مستشار وزير الثقافة للاستثمار والتسويق، على أنه تم إدخال نظام الحجز الإلكتروني قريبًا بجميع مسارح وزارة الثقافة، لتسهيل الحضور وتنظيم عملية الحجز بشكل أكثر احترافية.