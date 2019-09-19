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رياضة

مدرب الألومنيوم: نحترم الجميع ونثق في قدرات لاعبينا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 04:38 ص
ياسر الكنانى المدير
ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم
رباب الهوارى
قال ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم إننا نحترم كل فرق المجموعة مشيرًا إلى أن الفريق الكبير لابد أن يكون لديه ثقة في نفسه ويفرض أسلوب لعبه على جميع الفرق.

وأضاف الكناني أن قلة فرق المجموعة تجعل المنافسة صعبة جدا وجميع فرص الفرق متساوية ولا يمكن التكهن بأي نتيجة مباراة ،ولابد من التركيز في البداية لأن غالبًا البدايات الجيدة تؤدي إلى نهايات جيدة.

وأختتم حديثه بأن لقاء الفيوم خارج الملعب بالنسبة لنا افضل لاننا نلعب مع فريق محترم منظم معه جهاز فني محترم بقيادة كابتن حسين عبد اللطيف وأتمنى أن تليق المباراة بتاريخ الناديين الكبير.

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت منذ قليل داخل مقر الإتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الألومنيوم أولي مبارياته أمام فريق الفيوم خارج ملعبه.

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