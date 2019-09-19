مدرب الألومنيوم: نحترم الجميع ونثق في قدرات لاعبينا

قال ياسر الكنانى المدير الفنى لفريق الألومنيوم إننا نحترم كل فرق المجموعة مشيرًا إلى أن الفريق الكبير لابد أن يكون لديه ثقة في نفسه ويفرض أسلوب لعبه على جميع الفرق.





وأضاف الكناني أن قلة فرق المجموعة تجعل المنافسة صعبة جدا وجميع فرص الفرق متساوية ولا يمكن التكهن بأي نتيجة مباراة ،ولابد من التركيز في البداية لأن غالبًا البدايات الجيدة تؤدي إلى نهايات جيدة.





وأختتم حديثه بأن لقاء الفيوم خارج الملعب بالنسبة لنا افضل لاننا نلعب مع فريق محترم منظم معه جهاز فني محترم بقيادة كابتن حسين عبد اللطيف وأتمنى أن تليق المباراة بتاريخ الناديين الكبير.



