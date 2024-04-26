وكالة فيتش تحذر من استمرار حرب غزة إلى بعد النصف الأول من 2024

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أن القصف المباشر المتبادل بين إسرائيل وإيران رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن حدوث المزيد من التصعيد قد يؤدي لخفض تصنيف إسرائيل.

وقالت فيتش إن "ما يبدو من احتواء سريع للقصف المتبادل يقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية".

وحذرت من أنه: "إذا استمرت حرب غزة إلى ما بعد النصف/1 من 2024 واتسعت إقليميا فقد تثير أوضاعا غير مواتية للنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة في الأردن".