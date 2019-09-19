ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

قبل بدء توزيعه في نوفمبر .. 10 معلومات عن تابلت أولى ثانوي

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:19 ص
تابلت اولى ثانوي
تابلت اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التابلت سوف يتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 على دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر 2019.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات تكشف تفاصيل المواصفات الفنية لأجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام :

* الجهاز من ماركة سامسونج ، وهو أسود اللون وبجودة عالية .
* سيتم شراء 650 ألف جهاز هذا العام.
* مساحة الشاشة 10.1 بوصة .
* التابلت سوف يتم توزيعه علي دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر وذلك لطلاب الصف الاول الثانوي الجدد.
* جهاز التابلت سيكون مزودا بقلم إلكتروني مطور أفضل من الاقلام الموزعة العام الماضي.
* التابلت يتميز بقوة وحساسية خاصية اللمس الموجودة في الشاشة.
* الجهاز يدعم إمكانية تركيب شريحة اتصال .
* كما يمكن تشغيل الانترنت عليه من خلال واي فاي على أي شبكة خارجية .
* الجهاز له رقم تسلسلي أو سيريال نمبر لتتبعه حال فقدانه أو سرقته.
* الجهاز مبرمج بصورة موحدة سواء للطالب أو للمعلم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم : بدء توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي الجدد .. نوفمبر المقبل

ترشيحاتنا

ياريتك تعرفي تمثلي.. درة ترد على متابعة هاجمتها

وأخيرا سامسونج تكشف عن Galaxy M10s و Galaxy M30s .. تفاصيل

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

لو حد غلط في بلدي أو رئيسها اكله بسناني.. محمد محمود عبد العزيز يعيد كلمات والده

لإصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.. العثور على ممثلة أفلام إباحية ميتة في منزلها

تغيير موعد مباراة السوبر المصري بين الاهلى و الزمالك

راقصة باليه في حالة سكر تعتدي على ضباط شرطة بالمطار.. والسبب ؟!

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

اخبار الرياضة.. تغيير موعد مباراة السوبر المصري.. سر تأخر إعلان مدرب المنتخب.. أول تعليق رسمى من المصرى على رحيل ايهاب جلال

فارق السن.. هيدى كرم تكشف عن قرار زواجها

رحلت عن الزمالك بطريقة لا تليق.. بشير التابعى: حازم إمام سلبى دائما ..فيديو

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

لسه في كي جي وان.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ رئيس الأهلي

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

اخبار الفن.. محمد رمضان أيام الكحرتة.. وهيدى كرم تكشف عن قرار طلاقها.. وهايدى موسى ترتدى الحجاب

شكله حلو.. مرتضى منصور يكشف رأيه في حكم مباراة السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و فستان راق .. فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بنفس الفستان كارمن سليمان وأسيل عمران.. من الأجمل؟

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور