قبل بدء توزيعه في نوفمبر .. 10 معلومات عن تابلت أولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التابلت سوف يتم توزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020 على دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر 2019.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 10 معلومات تكشف تفاصيل المواصفات الفنية لأجهزة التابلت المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام :



* الجهاز من ماركة سامسونج ، وهو أسود اللون وبجودة عالية .

* سيتم شراء 650 ألف جهاز هذا العام.

* مساحة الشاشة 10.1 بوصة .

* التابلت سوف يتم توزيعه علي دفعات تبدأ في نوفمبر وتنتهي في ديسمبر وذلك لطلاب الصف الاول الثانوي الجدد.

* جهاز التابلت سيكون مزودا بقلم إلكتروني مطور أفضل من الاقلام الموزعة العام الماضي.

* التابلت يتميز بقوة وحساسية خاصية اللمس الموجودة في الشاشة.

* الجهاز يدعم إمكانية تركيب شريحة اتصال .

* كما يمكن تشغيل الانترنت عليه من خلال واي فاي على أي شبكة خارجية .

* الجهاز له رقم تسلسلي أو سيريال نمبر لتتبعه حال فقدانه أو سرقته.

* الجهاز مبرمج بصورة موحدة سواء للطالب أو للمعلم.