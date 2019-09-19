أحمد مراد يكشف موعد عرض فيلم 1919 ..فيديو

قال أحمد مراد، الكاتب الروائي، إنه تم تغيير اسم رواية 1919 في الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم نسخة مختلفة، ووجبة مختلفة بشكل كبير عن محتوى الرواية.





وأضاف أحمد مراد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي»، أن هناك مباراة مميزة جدا بين أبطال الفيلم، كريم عبد العزيز، وأحمد عز.





وأوضح أحمد مراد، الكاتب الروائي، أن الفيلم يرصد مصر في فترة العشرينيات، مشيرا إلى أن المرأة الصعيدية تظهر بشكل لائق لأول مرة، مؤكدا أن إنتاج الفيلم كبير جدا.



