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أحمد مراد يكشف موعد عرض فيلم 1919 ..فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 06:54 ص
فيلم 1919
فيلم 1919
عمرو ممدوح
قال أحمد مراد، الكاتب الروائي، إنه تم تغيير اسم رواية 1919 في الفيلم، مشيرا إلى أن الفيلم نسخة مختلفة، ووجبة مختلفة بشكل كبير عن محتوى الرواية.

وأضاف أحمد مراد، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي»، أن هناك مباراة مميزة جدا بين أبطال الفيلم، كريم عبد العزيز، وأحمد عز.

وأوضح أحمد مراد، الكاتب الروائي، أن الفيلم يرصد مصر في فترة العشرينيات، مشيرا إلى أن المرأة الصعيدية تظهر بشكل لائق لأول مرة، مؤكدا أن إنتاج الفيلم كبير جدا.

وأكد أن الفيلم من المتوقع طرحه في عيد الأضحى القادم، أو صيف عام 2020، مشيرا إلى أنه متشوق جدا لطرح الفيلم.

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