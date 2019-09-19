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منوعات

تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:31 ص
واتساب
واتساب
آية جمعة
انتشرت العديد من التقارير الصحفية في الآونة الأخيرة حول خاصية جديدة يعمل على تطويرها تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" WhatsApp، وهي إمكانية إخفاء الحالات غير المرغوب فيها Muted Statues.

ووفقا لموقع "إم إس باور يوزر" التقني، أصبحت هذه الخاصية (الميزة) متاحة الآن عبر النسخة التجريبية من المنصة التي يستخدمها أكثر من مليار ونصف شخص حول العالم.

ومن المعروف أن واتساب WhatsApp يسمح بالفعل للمستخدمين بتجاهل تحديثات الحالة ولكن لا تزال تظهر في أسفل صفحة الحالة. 

وأوضح الموقع التقني أنه مع التحديث الجديد، سيتم إخفاء الحالات الغير مرغوب بها Muted Statues، مع إخفاء تحديثاتها تمامًا.

وأضاف أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الاطلاع على تحديثات تلك الحالات ولكن سيتعين عليهم فتح شريط الحالات الغير مرغوب بها حتى يتمكنون من تفقدها.
تخلصك من المزعجين.. واتساب يختبر ميزة طال انتظارها

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