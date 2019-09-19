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أخبار العالم

شاكيد تكذب نتنياهو.. لم نوافق على منحه الثقة لتشكيل الحكومة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 12:36 م
شاكيد تكذب نتنياهو
شاكيد تكذب نتنياهو
سمر صالح
ذكرت قناة "مكان" العبرية، أن رئيسة حزب "إلى اليمين"، أييليت شاكيد، نفت أن تكون قد وافقت على منح "نتنياهو" الثقة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وقالت "شاكيد"، إن حزبها لم يوافق بعد على أن يكون جزءا من كتلة "اليمين" لأغراض المفاوضات التي صرح عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الأربعاء.

وأضافت أن نتنياهو طلب أن تكون جميع أحزاب اليمين في كتلة واحدة، وإنها "بحاجة للتفكير في هذا الأمر" بناء على التطورات السياسية.

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