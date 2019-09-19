حدثت مع مانديلا قبلي.. ظريف يعلق على منعه من دخول الولايات المتحدة

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن نظيره الأمريكي مايك بومبيو، يحاول المراوغة واستغلال العقوبات الأمريكية بمنع إصدار تأشيرات لمشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، مستندا إلى أعمال غير لائقة.



جاء ذلك ردًا على رفض أمريكا إصدار تأشيرات سفر له وللرئيس الإيراني حسن روحاني، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري.



وأضاف جواد ظريف في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "درس للتاريخ لنظيري المبتدئ: كان نيلسون مانديلا على قائمة الإرهاب الأمريكية حتى عام 2008.. بعد 15 عاما على حصوله على جائزة نوبل للسلام".



وكانت وكالة إيران للأنباء، قد ذكرت، أمس الأربعاء، أن الرئيس حسن روحاني من الممكن أن يلغي مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، نظرا لأن أمريكا لم تصدر حتى الآن تأشيرات سفر له ولوزير الخارجية جواد ظريف.