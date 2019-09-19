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فن

أغنية ما أسامح لـ أصالة تقترب من 1.5 مليون مشاهدة على يوتيوب

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 02:20 م
أصالة
أصالة
قسم الفن
اقتربت أغنية "ما أسامح" للفنانة أصالة من المليون ونصف المليون مشاهدة على صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". في 4 أيام.

أغنية "ما أسامح" كلمات: محمد الكبير: ألحان أصالة توزيع: عمرو عبد الفتاح وشارك الجمهور بالتعليقات على الأغنية: "أصالة أجمل شيء بالكون_منتظرين الألبوم الخليجي_أفضل فنانة بلا منافس.

يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك"، الذي تضمن 10 أغان، هم "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".

كانت أصالة نصري طرحت 3 أغان بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.

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