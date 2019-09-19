رئيس الوزراء يتفقد ديوان محافظة بورسعيد .. ويفتتح المركز التكنولوجي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك بعد تطويره، كما افتتح "مدبولي" المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث استمع مدبولي لشرح حول عمل المركز وأهداف لتسهيل على المواطنين و الربط بين الوزارات والهيئات و البوابة الحكومية الإلكترونية.



جاء ذلك على هامش ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد.



وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن اختيار محافظة بورسعيد لعقد أول اجتماع لمجلس المحافظين خارج القاهرة، يأتي نظرًا لكونها أولى المحافظات التي تشهد تقدمًا في ملفات بعينها مثل منظومة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه سيقوم بتفقد عدد من المشروعات المتعلقة بهذه الملفات بعد الاجتماع.



وأكد على أن هناك توجهًا لإقامة سلسلة من اجتماعات مجلس المحافظين في المحافظات المختلفة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز المنافسة بين كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.