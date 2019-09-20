أهالى جسر السويس يستغيثون من أكوام القمامة

أرسل المواطن أحمد صابر، المقيم بشارع حسين السيد بجسر السويس ويشكو من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة محل سكنه.



وقال صابر في شكواه: نحن القاطنين في شارع حسين السيد بجسر السويس نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.



وطالب أحمد صابر المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.



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