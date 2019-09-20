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بين الناس

أهالى جسر السويس يستغيثون من أكوام القمامة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:58 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
احمد قطب
أرسل المواطن أحمد صابر، المقيم بشارع حسين السيد بجسر السويس ويشكو من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة محل سكنه.

وقال صابر في شكواه: نحن القاطنين في شارع حسين السيد بجسر السويس نعاني من انتشار القمامة والتكاتك، ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.

وطالب أحمد صابر المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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