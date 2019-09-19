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رياضة

يورجن كلوب يكشف حقيقة بيع محمد صلاح في الصيف المقبل

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:15 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيل ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني، عن الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إنجليزية، اشارات خلال الأيام الماضية، أن ليفربول يدرس بيع محمد صلاح، خلال الصيف المقبل، من أجل توفير الأموال للتعاقد مع افضل المواهب في العالم مثل كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وجادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفي الإنجليزي بول جورست :" محمد صلاح وماني من أفضل اللاعبين في العالم، ونجحوا في تكوين مثلث هجومي قوي بالتاعون مع روبرتو فيرمينو".

وأضاف:" محمد صلاح وساديو ماني مستمرين مع الفريق، ولم نفرض في بيعهم إطلاقا".

وكان محمد صلاح انضم إلى ليفربول صيف 2017، ونجح في كتابة إسمه بحروف من ذهب ضمن قائمة أساطير الريدز، بقيادة الفريق لحصد لقبي دوري ابطال أوروبا والدوري الأوروبي، وفاز بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للبريمرليج مرتين على التوالي، وتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا موسم 2018، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي أوروبا الموسم الماضي خلف مودريتش ورنالدو.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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