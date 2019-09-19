اللؤلؤ في دول الخليج.. تعرف على الدولة الأكبر في تجارة وإنتاج النفط الأبيض

وكانت تعد الصناعة الأولى في الخليج العربي إلى جوار كونها المهنة الأكثر اقترانًا بالمنطقة.وكانت القوة الشرائية لسكان الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية تعتمد إلى حد كبير على اللؤلؤ وقد كانت تجارة اللؤلؤ واحتكاره سببا رئيسيا في العديد من الحروب.
واللؤلؤ كان لسنوات طويلة أساسا لاقتصاد مجتمعات عاشت وتاجرت به، ولصيد اللؤلؤ تاريخ عريق في منطقة الخليج العربي، فقد كانت تجارة اللؤلؤ المهنة الأبرز في المنطقة منذ القدم لغاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت دول الخليج تبيع اللؤلؤ وتصدّره إلى الدول الكبرى، إلى أن قامت اليابان بزراعة اللؤلؤ، فأصبح اللؤلؤ الطبيعي باهظ الثمن.
الإمارات تحقق قفزة قياسية
ففي الإمارات بلغ إجمالي قيمة تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 8.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، في مؤشر على تواصل نشاط هذا النوع من التجارة التي تعد الأعرق في دولة الإمارات.
وشكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 7.8% من إجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2019 والتي وصلت قيمتها إلى 104.4 مليار درهم، حسب الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.
وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة، أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علمًا بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون منذ عقود عدة.
وبلغت قيمة صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 مليارات درهم، تشكل24.3% من إجمالي صادرات الإمارة في فترة الرصد نفسها والتي وصلت إلى 28.8 مليار درهم تقريبا.
وعلى مستوى واردات الإمارة من هذه السلعة، بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 845 مليون درهم، تشكل 1.7% من إجمالي واردات أبوظبي.
أما على جانب تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، فبلغت قيمتها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 328 مليون درهم، مقارنة مع 136 مليون درهم الفترة ذاتها من عام 2018.
السعودية 4.02 مليار ريال
وفي السعودية بلغت نسبة نمو صادرات السعودية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة بنهاية 2016 نحو 54.8 في المائة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.02 مليار ريال، مقارنة بعام 2015 والبالغة حينها 2.59 مليار ريال، بفارق بلغ 1.42 مليار ريال.
ووفقا لتحليل أجرته صحيفة "الاقتصادية"، في مارس 2017 استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغت صادرات المملكة من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال ثماني سنوات (2009-2016) نحو 21.6 مليار ريال وبنسبة نمو وصلت إلى 38.6 في المائة خلال الفترة.
وشكلت نسبة صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة من إجمالي الصادرات غير النفطية بنحو 2.3 في المائة، فيما كانت تشكل نسبة 1.36 في المائة عام 2015، وكذلك 1.41 في المائة عام 2014.
وتراجعت إجمالي صادرات المملكة خلال شهر ديسمبر 2016 بنسبة 10.3 في المائة، لتبلغ 14.9 مليار ريال منها 255 مليون نصيب صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات، حيث شكلت نسبتها من إجمالي الصادرات 1.7 في المائة.
ورغم تراجع إجمالي الصادرات إلا أن صادرات اللؤلؤ والأحجار الكريمة ارتفعت بنحو 103 في المائة لذات الفترة.
وكانت بيانات شهر ديسمبر الماضي قد أشارت إلى أن إجمالي صادرات المملكة غير النفطية توجهت إلى 140 دولة، وبحسب القيمة فقد تصدرت دول الإمارات والصين وسنغافورة والهند وكذلك الكويت في استيراد صادرات المملكة.
وتراجع إجمالي صادرات المملكة غير النفطية خلال عام 2016 بنسبة 8.9 في المائة، لتبلع 172.9 مليار ريال، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2011 والبالغة حينها 177 مليار ريال، وبذلك تواصل الصادرات غير النفطية للمملكة تراجعها للعام الثاني على التوالي.
وبلغت نسبة الصادرات غير النفطية، مقارنة بالواردات خلال 2016 نحو 33.9 في المائة، حيث صدرت المملكة نحو 172.9 مليار ريال مقابل واردات بلغت 509.5 مليار ريال، وهي أعلى معدل في خمس سنوات، حيث كانت تشكل نسبة 35.7 في المائة عام 2011.
فيما شكلت صادرات المملكة مقابل الواردات لعام 2015 نحو 28.9 في المائة، حيث بلغت الصادرات 189.9 مليار مقابل واردات بلغت 655 مليار ريال.
وتراجعت إجمالي واردات المملكة خلال عام 2016 بنحو 22.2 في المائة، حيث استوردت بقيمة 509.5 مليار، مقارنة بـ655 مليار ريال لعام 2015.