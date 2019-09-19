اللؤلؤ في دول الخليج.. تعرف على الدولة الأكبر في تجارة وإنتاج النفط الأبيض

خلال فترة الحرب العالمية الثانية كان 85% من إجمالي سكان منطقة الخليج ‭ ‬العربي‭ ‬‬يعملون في مهنة‭ ‬تجارة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬التي امتهنها ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أهل‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كمصدر‭ ‬رزق‭ ‬خلال‭ ‬القرون‭ ‬الماضية،‭ ‬‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المهنة‭ ‬انتهت‭ ‬تقريبًا‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬واللؤلؤ‭ ‬الصناعي‭ ‬الياباني‭ ‬وكانت‭ ‬تعد‭ ‬الصناعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬كونها‭ ‬المهنة‭ ‬الأكثر‭ ‬اقترانًا‭ ‬بالمنطقة‭.‬وكانت‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬لسكان‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭ ‬تعتمد‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ ‬اللؤلؤ‭ ‬وقد‭ ‬كانت‭ ‬تجارة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬واحتكاره‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحروب‭.‬واللؤلؤ‭ ‬كان‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬أساسا‭ ‬لاقتصاد‭ ‬مجتمعات‭ ‬عاشت‭ ‬وتاجرت‭ ‬به، ‬ولصيد‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬تاريخ‭ ‬عريق‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬تجارة‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬المهنة‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬القدم‭ ‬لغاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬تبيع‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬وتصدّره‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬اليابان‭ ‬بزراعة‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬فأصبح‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الطبيعي‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن. ‬

الإمارات تحقق قفزة قياسية

ففي الإمارات بلغ إجمالي قيمة تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 8.2 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2019، في مؤشر على تواصل نشاط هذا النوع من التجارة التي تعد الأعرق في دولة الإمارات.

وشكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نحو 7.8% من إجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية، خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2019 والتي وصلت قيمتها إلى 104.4 مليار درهم، حسب الأرقام الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء.

وعادة ما تُصنف المؤسسات العالمية المتخصصة، أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام ضمن قائمة الدول الأكثر شهرة في تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة، علمًا بأن مهنة الغوص للبحث عن اللؤلؤ تعد من أقدم المهن التقليدية التي مارسها المواطنون منذ عقود عدة.

وبلغت قيمة صادرات أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 مليارات درهم، تشكل24.3% من إجمالي صادرات الإمارة في فترة الرصد نفسها والتي وصلت إلى 28.8 مليار درهم تقريبا.

وعلى مستوى واردات الإمارة من هذه السلعة، بلغت قيمتها خلال النصف الأول من العام الجاري 845 مليون درهم، تشكل 1.7% من إجمالي واردات أبوظبي.

أما على جانب تجارة إعادة التصدير من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، فبلغت قيمتها منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو 328 مليون درهم، مقارنة مع 136 مليون درهم الفترة ذاتها من عام 2018.