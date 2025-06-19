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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ثورة بركان فى إندونيسيا.. سحابة رماد تتسبب فى إلغاء الرحلات الجوية

بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي
بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي
أمينة الدسوقي

ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي في شرق إندونيسيا مطلقًا أعمدةً شاهقة من الرماد الساخن في الهواء، بارتفاع 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة البراكين الإندونيسية.

سحابة رماد تتسبب فى إلغاء الرحلات الجوية

ورفع المسؤولون الإندونيسيون مستوى التحذيرات البركانية إلى أعلى مستوى بعد الثوران، بينما أُلغيت بعض الرحلات الجوية بين بالي وأستراليا. 

وكان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي قد ثار عدة مرات في نوفمبر، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإجبار الآلاف على النزوح.

الغاء 20 رحلة جوية 

وخلال الواقعة الأخيرة ألغيت 20 رحلة جوية على الأقل من جزيرة بالي الإندونيسية وإليها، وفق ما أظهر الموقع الإلكتروني لمطارها الأربعاء، بعد ثوران بركان في شرق الأرخبيل أدى إلى إطلاق سحابة من الرماد وصل ارتفاعها إلى عشرة كيلومترات.

وثار بركان جبل ليووتوبي لاكي-لاكي البالغ ارتفاعه 1703 أمتار في جزيرة فلوريس السياحية (شرق)، ما دفع السلطات إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفاد الموقع الإلكتروني لمطار بالي بأن الرحلات الملغاة شملت رحلات تابعة لشركتَي "جيت ستار" و"فيرجن أستراليا" إلى مدن في أنحاء أستراليا، كما ألغت شركات "إير إنديا" وإير نيوزيلند" و"تايغر إير" السنغافورية و"جونياو إيرلاينز" الصينية رحلاتها "بسبب البركان"، كما ألغيت العديد من الرحلات الداخلية لشركة "إير إيجا" المتجهة إلى لابوان باجو في فلوريس.

 بركان ليووتوبي  لاكي-لاكي

وقالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا إن الرماد البركاني سقط على العديد من القرى حول ليووتوبي لاكي-لاكي وأجبر سكان قرية على الأقل على إخلائها ليل الثلاثاء.

وكان بركان ليووتوبي لاكي-لاكي ثار مرات عدة في نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإلغاء عشرات الرحلات الجوية الدولية إلى بالي وإجبار الآلاف من الأشخاص على النزوح.

ولاكي-لاكي التي تعني "رجل" باللغة الإندونيسية، هو في حال توأمة مع بركان أكثر هدوءا يعني اسمه بالإندونيسية "امرأة".

بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي شرق إندونيسيا الغاء 20 رحلة جوية بركان لاكي لاكي

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