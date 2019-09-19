ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سامحوني تعبان ومتضايق.. توفيق عكاشة يعتذر عن هذا الخطأ الكارثي.. فيديو

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 08:54 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
محمد القاضي
اعتذر الإعلامي توفيق عكاشة، للمشاهدين على الهواء، خلال حديثه على الانتخابات التونسية.

ووجه الإعلامي توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، حديثه للجمهور قائلا: «أنا غلطت.. سامحوني أصل أنا تعبان ومتضايق».

وجاء ذلك عندما اخطأ "عكاشة"، فى ذكر أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية،ذاكرا "الدكتور قيس سعيد، ونبيل القروي".

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة،: «المجتمع التونسي تخلص من إخوان الشيطان، رماهم في الزبالة، وأيضا تخلص من اليساريين ومن المرتزقة ومن طفيليات العمل السياسي الذي عاش على جدار تونس منذ عام 2011 حتي الآن».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توفيق عكاشة يصارح جمهوره : جاى بالعافية والله ... فيديو

تونس.. 45.2% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

رغم تراجع مورو.. إخوان تونس تماطل وترفض الاعتراف بالهزيمة فى انتخابات الرئاسة

بعد خوضه جولة الإعادة.. ماذا يحدث لو تم إقصاء القروي بحكم قضائي

الطريق إلى رئاسة تونس .. التوجه السياسي لـ قيس سعيد ونبيل القروي

بعد فرز 52% من الأصوات.. قيس سعيد ونبيل القروي يتصدران انتخابات تونس

ترشيحاتنا

بفستان مكشوف.. هند عبد الحليم بإطلالة جريئة في مهرجان الجونة

طبيب يفجر مفاجأة صادمة عن دواء الزنتاك المتداول

رسميًا.. تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

بـ فستان يزيد من وزنها.. ريا أبي راشد تصل احتفال مهرجان الجونة

قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

وفاة زين العابدين بن علي.. وهذا مكان دفنه

كواليس اللحظات الأخيرة لاختيار حسام البدري مديرا فنيا لـ منتخب مصر

رسميا .. حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

رجال حسام البدرى .. ننشر ملامح الجهاز الفنى الجديد لـ منتخب مصر

أول رد فعل من إيهاب جلال بعد تعيين حسام البدرى مديرا فنيا لمنتخب مصر

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

إطلالة صادمة.. منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

نفسيتى كانت تعبانة.. الاميرة اسماعيل الضبع تعتذر لـ الرئيس السيسى ومؤسسات الدولة: انت ابويا وسامحنى.. فيديو

أول رد فعل من عماد متعب بعد تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لـ منتخب مصر

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر

كنت هتشوفو أيام سودة .. تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد تعيين البدري مديرا فنيا للمنتخب

قصف جبهة الأهلي.. رئيس الزمالك: تركى آل الشيخ طلب تحمل تكلفة علاج أحمد مرتضى

3 تعهدات من حسام البدري بعد توليه الإدارة الفنية لـ منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذيل بفرو.. أمينة خليل بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

بفستان محتشم.. ليلى علوى تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبتكبرش

بـ قوام ممشوق وفستان جريء.. ياسمين صبري تتمسك باللون الأخضر فى مهرجان الجونة