سامحوني تعبان ومتضايق.. توفيق عكاشة يعتذر عن هذا الخطأ الكارثي.. فيديو

اعتذر الإعلامي توفيق عكاشة، للمشاهدين على الهواء، خلال حديثه على الانتخابات التونسية.
ووجه الإعلامي توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، حديثه للجمهور قائلا: «أنا غلطت.. سامحوني أصل أنا تعبان ومتضايق».
وجاء ذلك عندما اخطأ "عكاشة"، فى ذكر أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية،ذاكرا "الدكتور قيس سعيد، ونبيل القروي".
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة،: «المجتمع التونسي تخلص من إخوان الشيطان، رماهم في الزبالة، وأيضا تخلص من اليساريين ومن المرتزقة ومن طفيليات العمل السياسي الذي عاش على جدار تونس منذ عام 2011 حتي الآن».
ووجه الإعلامي توفيق عكاشة، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، حديثه للجمهور قائلا: «أنا غلطت.. سامحوني أصل أنا تعبان ومتضايق».
وجاء ذلك عندما اخطأ "عكاشة"، فى ذكر أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة التونسية،ذاكرا "الدكتور قيس سعيد، ونبيل القروي".
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة،: «المجتمع التونسي تخلص من إخوان الشيطان، رماهم في الزبالة، وأيضا تخلص من اليساريين ومن المرتزقة ومن طفيليات العمل السياسي الذي عاش على جدار تونس منذ عام 2011 حتي الآن».