مؤسسة شركاء تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في اليمن.. التعذيب والاختفاء القسري في مناطق سيطرة الحوثي.. النساء يواجهن العنف في السجون.. وعلى المجتمع الدولي تشكيل محكمة جرائم الحرب

الغاراتي: التعذيب والاختفاء القسري في مناطق سيطرة الحوثي

أروى الخطابي : النساء يواجهن العنف في سجون الحوثي

فخري: علي المجتمع الدولي تشكيل محكمة جرائم حرب في اليمن

عقيل: الانتهاكات الوحشية للحوثيين ليست إلا جرائم حرب



أقيمت ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والتي نظمتها مؤسسة شركاء من اجل الشفافية، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وقد عقدت الندوة على هامش أعمال الدورة الـ 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والمقامة من 9 الي 27 سبتمبر 2019



وقد دار النقاش حول ما ترتكبه قوات الحوثي في اليمن وما تمارسه من انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان وقد أكدت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية علي أن ما يحدث في اليمن من إرهاب وعنف وقتل يتنافى مع جميع المواثيق الدولية وانه انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان لا يجب السكوت عنه ولا بد من اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة هذا الإرهاب



وقد وصف ايمن عقيل ما ترتكبه قوات الحوثي في اليمن بجرائم الحرب فهي جرائم لا يستثني منها احد رجال ونساء وأطفال مشيرا الي ان تقرير الخبراء الخاص بالوضع في اليمن غير ممنهج كما انه يستند علي معلومات ومصادر تفتقر الثقة والمصداقية دون النظر الي ما ترتكبه قوات الحوثي من انتهاكات ضد اليمنيين



وعن النساء في اليمن تحدثت الناشطة اليمنية اروي خطابي عن معاناة النساء في اليمن واللاتي يواجهن ابشع أنوع العنف من قبل قوات الحوثي خاصة النساء السجينات لديهم حيث واللاتي ينالهم الحوثيين بسوء المعاملة والتعذيب وأشارت الي ان معدل العنف ضد المرأة في اليمن يزداد بشكل يثير القلق. وذلك في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية في المناطق التي تسيطر عليها الحوثيين.



وقد تحدث في الندوة مراد الغاراتى ، عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية والذى أشار إلى أن مدى ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من الانتهاكات تجاه المدنيين، وانتشار أعمال القصف والقنص في كل مناطق سيطرة الحوثى كما اكد علي انتشار التعذيب وعمليات الخطف والإخفاء القسري. ولم يخلو حديثه عن المرأة في اليمن موضحا ان ميليشيا الحوثي قد اعتقلت اكثر من 300 امرأة في السنوات الثلاث الأخيرة



و قد أشار إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، الي انه من المستحيل الوصول الي العدالة في ظل هذا الكم من الانتهاكات الصارخة والتي تتم بشكل منظم دون محاسبة او معاقبة لمرتكبيها



كما أوضح فوقي ان الإحصائيات خلال الأربع سنوات الأخيرة تشير الي ارتكاب الحوثيين أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة واعتداء جسدي وحالات عنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي.



وخلال الندوة طالب الأستاذ فخري الناصر، المحكم في النزاعات ذات الطابع الدولي، وأمين عام هيئة حقوق الإنسان في المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام، المجتمع الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب في اليمن، وان يكون هناك تعاون دولي. للمساهمة في حل أزمة اليمن وانه لابد من وقف القتال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.