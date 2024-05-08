بعد رصد جنود الاحتلال.. حزب الله يعلن استهداف وتدمير موقع الراهب بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف جنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة.
ووفقا ل "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه إنه:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد رصد ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمه استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".
وأضاف البيان أنه: "وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ودمروها".