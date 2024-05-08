بعد رصد جنود الاحتلال.. حزب الله يعلن استهداف وتدمير موقع الراهب بالصواريخ الموجهة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف جنود الاحتلال في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة.



ووفقا ل "الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أصدر حزب الله بيانا جاء فيه إنه:"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد ‏ومتابعة لحركة جنود العدو الإسرائيلي في موقع الراهب وعند دخولهم الى دشمه استهدفها مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:25 من بعد ظهر يوم الأربعاء 08-05-2024 بالصواريخ ‏الموجهة وأصابوها إصابة مباشرة".

وأضاف البيان أنه: "وفي الوقت نفسه استهدف المجاهدون التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمروها". ‏