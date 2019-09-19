الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يكتفي بهدف على أرضه أمام استانا ورباعية لـ روما

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا بشق الأنفس على ضيفه استانا بطل كازاخستان، بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية عشرة لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.



هدف اللقاء الوحيد أحرزه اللاعب الشاب ماسون جرينوود فى الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني.



فاز روما بسهولة على فريق بلدية اسطنبول التركي في بداية مشواره بدور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي بأربعة أهداف نظيفة على ملعب الأولمبيكو دي روما.



وفي نفس المجموعة فاز فريق ولفسبرجر النمساوي بنتيجة مفاجئة للغاية على بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني على ملعب الالماني برباعية نظيفة سجلها فيسمان وريتزماير وهدفين لماريو ليتغيب.



بينما عاد سبورتنج براجا البرتغالي بنتيجة ثمينة بتفوقه على ولفرهامبتون الانجليزي بهدفٍ لريكاردو هورتا.