كنت بتكلم في الرياضة.. رانيا علوانى تكشف حقيقة غلق حسابها على تويتر.. فيديو

قالت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، إنها لم تقم بغلق حسابها على تويتر.



وأضافت "علواني"، خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «استغربت رد فعل الجمهور وقت المشكلة، ودخلنا في مواضيع مالهاش علاقة بالكلام اللي بقوله».



وأشارت: «أنا بعترف أني غلط في أني أرد»، متابعه: «أنا كنت بشجع منتخبات مصر، وكنت بتكلم على الرياضة في مصر».



وأوضحت رانيا علوانى، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى، إنها لن ترد على الانتقادات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي مستقبلا، معقبه: «مش هرد على الانتقادات المسيئة على تويتر الفترة الجاية»، لافتة: «اللي بينتقد بطريقة مش لطيفة من الأفضل إني أسكت».

