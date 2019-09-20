حياة كريمة.. القوى العاملة تطلق غدا 4 وحدات متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع

تطلق وزارة القوي العاملة من مقرها بمدينة نصر، غدا السبت، 4 وحدات متنقله لتجوب 27محافظة، وتبدأ بالوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية.



يأتى ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، من خلال مبادرة "مهنتك مستقبلك"، للتدريب المهني علي مهن الخياطة، وكهرباء تركيبات، والسباكة ، بالقري والنجوع بهذه المحافظات بعد اعادة تأهيل هذه الوحدات ضمن 13 وحدة يجري تطويرها وإعادة تأهيلها بالجهود الذاتية بأيدي عمال لوزارة في الورشة الخاصة والتابعة لها بأدواتهم ومعداتهم.



ومن المقرر أن تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا تحضره وسائل الإعلام المختلفة ، لعرض كامل لما تتضمنه هذه الوحدات من وسائل تدريبية ، وشرح خطة تطوير وتشغيل الوحدات التدريبية المتنقلة، والقري والنجوع التي سوف تجوبها، كمرحلة أولى ، وذلك بالتنسيق التام مع المحافظات لمعرفة القرى الأكثر احتياجًا بها، وتوفير الدعم اللازم لهذه الوحدات ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهها بالتشارك والتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات.

