ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:07 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفريق الزمالك مساء الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب لحساب منافسات كأس السوبر المحلي.

توافدت الجماهير العاشقة لقطبي الكرة المصرية إلى مدرجات استاد برج العرب من أجل مؤازرة فريقي الأهلي والزمالك فى لقاء السوبرK وذلك بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة من مشجعى الفريقين.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ليقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.
بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور
بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور
بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يستقر على ملعب مباراة السوبر بين الاهلي والزمالك

مرتضى منصور يحسم الجدل ويعلن ملعب مباراة السوبر المحلي وعدد الجماهير

فيديوجراف| تفاصيل حضور الجماهير مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أقوى من ديربي برشلونة و ريال مدريد.. الصحف الإنجليزية تتحدث عن مباراة السوبر المصري

رسميًا.. تعديل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

حكم رابع مصري يشارك ضمن طاقم ألماني لإدارة سوبر الاهلي والزمالك

ترشيحاتنا

تعليمات مشددة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر المصري

بعد رفع حالة التأهب بالجيش الكويتي .. اتصالات إيرانية بوزیر الخارجیة

الحرب العالمية الثالثة.. الكويت تطلق النفير.. وإيران تهدد أمريكا.. وترامب: الضربة القاضية قادمة

الدولار يتراجع أمام الجنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 20-9-2019

علاج شد الرقبة مع الكتف.. نصائح هامة للحصول على أفضل النتائج

التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لفستان يسرا فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

أكاديمية الشرطة تنظم ملتقى للتعليم والتعلم بمشاركة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. صور