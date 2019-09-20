بدء توافد الجماهير بـ برج العرب لحضور سوبر الأهلي والزمالك .. صور

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفريق الزمالك مساء الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب لحساب منافسات كأس السوبر المحلي.



توافدت الجماهير العاشقة لقطبي الكرة المصرية إلى مدرجات استاد برج العرب من أجل مؤازرة فريقي الأهلي والزمالك فى لقاء السوبرK وذلك بعدما وافقت الجهات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع للمباراة من مشجعى الفريقين.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي الزمالك ليقام في السابعة مساء بدلا من الثامنة، وستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.



ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة فيلكس بريش، أحد حكام النخبة في أوروبا.

