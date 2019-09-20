قبل السوبر بساعات.. الأهلي يغازل مؤمن زكريا بهدفه في الزمالك

غازل النادي الأهلي نجم فريق الكرة الأول مؤمن زكريا، وذلك قبل مواجهة الزمالك في مسابقة السوبر المصري التي ستنطلق في تمام الساعة السابعة من مساءً على استاد الجيش في برج العرب.



ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر "فيسبوك" فيديو لاخر أهداف مباراة السوبر التي جمعت الأهلي بالزمالك وسجل فيها مؤمن زكريا آخر هدف، مصحوبا بتعليق:" لاعبنا مؤمن زكريا اخر من سجل في مرمى الزمالك بكأس السوبر المصري .. توقع من سيسجل من لاعبينا الليلة!؟".



واستبعد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى 6 لاعبين، وهم على لطفى حارس المرمى ورامى ربيعة قلب الدفاع ومحمود وحيد وصالح جمعة وإليو ديانج وأحمد الشيخ لاعبى الوسط .



- التشكيل المتوقع للأهلى



يتوقع أن يدفع السويسرى فايلر المدير الفنى للأهلى بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأحمد فتحى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ورمضان صبحى ووليد سليمان فى الوسط وصلاح محسن فى الهجوم.



- التشكيل المتوقع للزمالك :



يتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك وجود محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه الرباعى محمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز وعبدالله جمعة فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى محورى ارتكاز وشيكابالا وأشرف بن شرقى ويوسف اوباما فى الوسط المهاجم ومصطفى محمد فى الهجوم .





