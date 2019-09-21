الإفتاء تحذر من «طريقة جلوس» نهى عنها الرسول

جلسة الاحتباء أو القرفصاء نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن هذه الجلسة يوم الجمعة، لأنها تكون سببًا في أن يستغرق الإنسان في النوم.



وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلسة الاحتباء -القرفصاء- أثناء خطبة الجمعة لأنها تجعل الإنسان يستغرق في النوم.



وأوضح «عبد السميع» في فتوى له، أن جلسة الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند، وهذه الجلسة تسمى أيضا «القرفصاء».



واستشهد بالحديث الذي رواه الإمام أحمد (24/393) والترمذي (514) عن معاذ بن أنس رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الحبْوَة يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ» وقال الترمذي: هذا حديث حسن.



وشدد على أن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبهًا على أن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدًا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.

