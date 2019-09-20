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رياضة

رغم تسجيل الهدف الاول.. صدمة لـ الاهلي أمام الزمالك في السوبر.. فيديو

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:35 م
صدى البلد
نور عادل
تلقى النادي الأهلي صدمة عقب مرور 25 دقيقة من مباراة السوبر المصري امام نادي الزمالك التي تجمعهما بالوقت الحالي على استاد الجيش ببرج العرب.

وتعرض مدافع النادي الأهلي محمود متولي الي اصابة عضلية، واضطر الجهاز الفني لادخال محمد هاني بدلا منه.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق جونيور اجايي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : أحمد فتحي – محمود متولي – ياسر إبراهيم – علي معلول
خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – رمضان صبحي
خط الهجوم : جونيور أجاي.

أما البدلاء :-

شريف إكرامي – محمد هاني – حسام عاشور – جيرالدو دا كوستا – وليد سليمان – صلاح محسن - مروان محسن.

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