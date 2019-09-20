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عكاشة: متعصب بقوة للقوات المسلحة.. وجيشنا خاض معارك توقف أمامها التاريخ

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 08:49 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الجيش المصري أقدم جيش في التاريخ، يعود إلى أكثر من 9000 سنة، مضيفا:" المدرسة العسكرية المصرية علمت مدارس الأرض كلها مفاهيم العسكرية".

وأضاف توفيق عكاشة في برنامج " مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة": "لابد أن يكون لدينا يقين راسخ بأن القوات المسلحة المصرية لا ترتبط بأسماء إنما تقدم الأسماء".

وتابع توفيق عكاشة:" مصر بجيشها ورجالها هي التي حققت انتصارا على الصليبيين بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي قاد الجيش المصري وهو كان كرديا، وجيش مصر حقق انتصارا كاسحا في معركة عين جالوت بجنود وضباط مصريين".

وأكمل توفيق عكاشة:" الجيش المصري خاض معارك كبرى توقف أمامها التاريخ وهناك معارك كبرى قادها رمسيس واحمس إبان عصر الفراعنة"، مضيفا:" مخدمتش في القوات المسلحة ولكنني متعصب تعصبا أعمى للقوات المسلحة المصرية".

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