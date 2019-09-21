مينا مسعود يغنى لـ عبد الحليم حافظ فى كواليس فيلم علاء الدين.. فيديو

خطف النجم العالمى مينا مسعود الأنظار بعد تواجده في مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة.



وانتشر مقطع مصور لـ مينا مسعود وهو يغنى لـ عبد الحليم حافظ أغنية (جانا الهوى) خلال كواليس فيلم علاء الدين.



نظمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي لقاء خاصا صباح اليوم للنجم العالمى مينا مسعود مع الفنانة أمينة خليل.



وتحدث مينا خلال اللقاء عن السينما المصرية، وامنياته لها بالتواجد فى أكبر المحافل السينمائية الكبرى وعلى رأسها جوائز الأوسكار.



الجونة هو واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها. إضافة إلى ذلك، يسعى المهرجان، لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما ويعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.



ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي وتُقام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.



مينا مسعود ترك الطب من أجل الفن فاجأ العالم من قبل حينما ظهر على السوشيال ميديا وهو يغنى لـ عبد الحليم حافظ أغنية (جانا الهوى) خلال كواليس فيلم علاء الدين.