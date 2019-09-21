وزارة الثقافة تنعى كشيك: القطاع فقد أحد نشطائه

نعت وزير الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات الشاعر والناقد محمد كشيك الذي غيبه الموت صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء.





وقالت إن الحياة الثقافية المصرية فقدت أحد نشطائها سواء في كافة المناصب التي تولاها أو في إنتاجه الشعري المتميز على مدار عقود.





يذكر أن الراحل تولى العديد من المناصب الادارية بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، ثم بالهيئة العامة لقصور الثقافة مديرا للنشر، ثم مديرا عاما للثقافة العامة، ثم أمينا عاما للنشر، ثم مديرا عاما للجمعيات الثقافية، ثم رئيسا للادارة المركزية للدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مشاركاته الثقافية الفعالة فى عدد كبير من اللجان الثقافية بوزارة الثقافة، وإسهامه البارز فى شعر العامية المصرية كصوت شعرى له نقاؤه الخاص.





أصدر عددا من الأعمال منها الشعرية منها أغنية لمصـــــر (ديوان شعر 1974م)، العشش القديمة (ديوان شعر 1986 م)، تقاسيم (ديوان شعر 1993م)،نوارج البحر (ديوان شعر 2011م) ، قمر الحوارى (مختارات 2012 م) ، باقيد شموع ليكى يا طاهرة (ديوان شـــعر 2013م) ، وكأنى كنت من البشر (ديوان شعر 2015م) .





كما له العديد من الأعمال في مجال الكتابة للأطفال منها زقزقات (ديوان شعر 1994م) ، حادى بادى (ديوان شعر 1995م) ، توت ـ توت (ديوان شعر 1997م)، أنا طاير بالجناحـــات( ديوان شعر 1998م)، قطر العصــــافير (ديوان شعر)، طايرين طـــــايرين (ديوان شعر).



