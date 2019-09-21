مصرع 12 شخصا وإصابة 13 آخرين في حادث سير بإيران

لقي 12 شخصا مصرعهم اليوم، السبت، وأصيب 13 آخرون في حادث سير على الطريق في إيران.



وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحادث وقع على الطريق الرابط بين مدينتي كنبد ـ وقرية ماخر في محافظة غلستان شمال إيران.



وقال الهلال الأحمر الإيراني، بحسب وكالة "إيرنا": " في الساعة السابعة من صباح اليوم، السبت، اصطدمت حافلة صغيرة بسيارة نقل ثقيل تريلا، ما أدى إلى مقتل 12 شخصًا وإصابة 13 آخرين بجراح على الطريق الرابط بين مدينة كند مع قرية ماخر في محافظة غلستان شمال إيران".



ولم يكشف الهلال الأحمر عن المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.



وفي أغسطس الماضي، أفادت تقارير حكومية إيرانية، بأن" إيران فقدت 280 ألف شخص نتيجة حوادث السير خلال السنوات العشر الماضي".



وتقدّر السلطات الإيرانية أن حوادث السير التي تشهدها البلاد تكلفها 3 مليارات دولار من الخسائر سنويًا، وإيران هي واحدة من أكثر الأماكن في العالم من حيث حوادث السيارات، وفقًا لتقرير نشره المعهد الإيراني للتأمين المركزي، من بين 190 دولة.