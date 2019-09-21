يد المنيا يدعم صفوفه بثلاثة صفقات جديدة

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا، في إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات جديدة لتدعيم صفوف فريق كرة اليد في الموسم الجديد قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز غدَا.



ونجح الجهاز الفنى لفريق المنيا في ضم خالد البدري ، حارس مرمى نادي بترول أسيوط، وضم أحمد محمد عبد الهادي ،لاعب فريق بني سويف، واخيرا تم ضم محمود الاشموني ،ظهير أيمن نادي الجيزة.



ووقع اللاعبون علي عقود انضمامهم لصفوف فريق اليد بنادي المنيا في حضور خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.



ومن جانب أخر صرح هيثم حمدى في تصريحات "لصدى البلد " أنه سعيد للغاية لضم الثلاثة لاعبين ،ويعتبروا إضافة قوية لصفوف الفريق، وقد تم الاستعداد بقوة لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والتي تنطلق غدًا، واللعب على الفوز دائما لتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.



ومن المقرر أن يلتقي فريق المنيا غدًا السبت مع فريق ملوي في أولى مباريات الدوري على الصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.