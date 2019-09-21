ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يد المنيا يدعم صفوفه بثلاثة صفقات جديدة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:35 م
صفقات يد المنيا
صفقات يد المنيا
رباب الهواري
نجح مسئولو مجلس إدارة نادي المنيا، في إتمام التعاقد مع ثلاثة صفقات جديدة لتدعيم صفوف فريق كرة اليد في الموسم الجديد قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز غدَا.

ونجح الجهاز الفنى لفريق المنيا في ضم خالد البدري ، حارس مرمى نادي بترول أسيوط، وضم أحمد محمد عبد الهادي ،لاعب فريق بني سويف، واخيرا تم ضم محمود الاشموني ،ظهير أيمن نادي الجيزة.

ووقع اللاعبون علي عقود انضمامهم لصفوف فريق اليد بنادي المنيا في حضور خالد فايز عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.

ومن جانب أخر صرح هيثم حمدى في تصريحات "لصدى البلد " أنه سعيد للغاية لضم الثلاثة لاعبين ،ويعتبروا إضافة قوية لصفوف الفريق، وقد تم الاستعداد بقوة لبطولة الدوري الممتاز هذا الموسم والتي تنطلق غدًا، واللعب على الفوز دائما لتحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يلتقي فريق المنيا غدًا السبت مع فريق ملوي في أولى مباريات الدوري على الصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تألقهم.. منتخب الصالات يستدعي رباعي المنيا لمعسكره

بعد تألقهم.. منتخب الصالات يستدعي 4 لاعبين من المنيا لمعسكره

نادى المنيا يعلن تشكيل الجهاز الفني وصفقات فريق كرة اليد

المنيا يتعاقد مع مدافع لدعم طما في صفوف فريق اليد

بطلب من فرغلي.. عبد النظير باق رسميا في ناصر ملوى

ترشيحاتنا

عقوبات فى انتظار نادي الزمالك بسبب السوبر

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

حسن شحاتة: الزمالك عاد للمباراة بعد خروج لاعب خط الهجوم

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيبة مرفوعة وحافية القدمين.. سلاف فواخرجي بإطلالة مثيرة

يسرا وإيناس الدغيدى فى معرض إحسان عبد القدوس بمهرجان الجونة.. صور

أنجلينا جولي تغير شكلها من أجل فيلمها الجديد Eternals