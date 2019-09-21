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رياضة

قرار عاجل من اتحاد الكرة بخصوص الطفل أدهم الكيكي ضحية لقاء السوبر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:55 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسرى غازى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم الوقوف دقيقة حداد على روح الطفل أدهم الكيكي قبيل مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز التي تقام مساء اليوم وخلال اليومين المقبلين.

وكان الطفل أدهم قد راح ضحية حادث سير أمس خلال توجهه مع أسرته لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في استاد برج العرب.

يذكر أن النادي الأهلي توج بكأس السوبر على حساب غريمه التقليدي بعدما فاز بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الجمعة.

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اتحاد الكرة المصري ينعى الطفل أدهم الكيكي مشجع الزمالك

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