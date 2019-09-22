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محافظات

حتى لا ننسى.. الإخوان حرقوا الكنائس وهجموا على الشرطة في شمال سيناء

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
احمد صالح
حتى لا ننسى جرائم الإخوان في المحافظات، اقتحم العشرات من المسلحين كنيسة مارجرجس بمدينة العريش شمال سيناء، يوم 14 أغسطس 2013م وقاموا بتدمير البوابة الرئيسية وكسر الصليب أعلى البوابة.

وهاجم المسلحون الكنيسة وسكبوا البنزين وأشعلوا النار فيها، مما أدى إلى تدمير محتويات الكنيسة بالكامل.

وتعد كنيسة مارجرجس  أقدم كنيسة بالعريش، حيث أشار الأنبا قزمان -أسقف شمال سيناء- إلى أن كنيسة مارجرجس قد تعرضت إلى الهجوم عدة مرات منذ قيام ثورة 25 يناير 2011م، حيث تم إلقاء المولتوف والاعتداء عليها، ولكن آخر هجوم أدى إلى تدميرها وحرقها بالكامل.

وأضاف أن الخسائر التى ترتبت على أحداث 14 أغسطس، أسفرت عن تدمير وحرق كامل لكنيسة "مارجرجس"، بشارع الجيش بعد هجوم من قبل مسلحين عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقاموا بإشعال النيران فى الكنيسة.

وتابع أن استراحة المطرانية بشمال سيناء تعرضت لإطلاق نيران، ولكن دون أن يسفر عن خسائر، وهناك قوات أمن على مبنى المطرانية بالعريش.

وكانت كنيسة العذراء برفح قد دمرت يوم 28 يناير 2011 مازالت مهجورة ولم يتم تعميرها أو إقامة أى صلوات فيها نظرا للظروف الأمنية وخطورة الأوضاع ويأمل أن تستقر الأوضاع يوم ترميمها كما حدث بكنيسة مارجرجس بالعريش.

كما تم إشعال النار في سيارتي شرطة وفي الكمين الأمني "ببئر العبد"، كما حاولوا اقتحام قسم شرطة "بئر العبد" أيضا.

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