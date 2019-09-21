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أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بمبادرة وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد السعودية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:19 م
المبعوث الأممي لليمن
المبعوث الأممي لليمن
محمود نوفل
رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيثس، بالمبادرة التي أعلنها الحوثين يوم أمس 20 سبتمبر، بشأن "وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية".

وكانت قوات التحالف نفذت غارة جوية، صباح 20 سبتمبر، بالقرب من منطقة الهالي بمحافظة الحديدة، في الساحل الغربي للبلاد.

يأتي هذا الهجوم بعد أن شنت قوات المتمردين الحوثيين المتمركزة في اليمن هجومين بطائرات بدون طيار على منشآت نفط سعودية رئيسية في 14 من سبتمبر الجاري، في انتهاك لاتفاقات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في محادثات السلام في السويد العام الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان ما قام به طرفا النزاع اليمني، داعيا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وفي بيانه الصادر اليوم رحب المبعوث الخاص إلى اليمن بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه "تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".

كما شدد غريفيثس على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد.

وقال في بيانه "إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله، بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية بشأن الرغبة في إنهاء الحرب".

وكرر المبعوث الخاص دعوته جميع الأطراف إلى "احترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني".

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