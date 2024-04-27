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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب شيكابالا عن مواجهة دريمز.. وجوميز: نمتلك دوافع كبيرة للتأهل لنهائي الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة دريمز المقرر لها غدا الأحد في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، ستكون قوية ومفتوحة، وفريقه سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

 

جوميز: نمتلك دوافع كبيرة من أجل التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الذي يسيق المباراة:" سيكون أمراً رائعاً أن نتأهل للمباراة النهائية وأن نسعد الجماهير في كل مكان، ونمتلك دوافع كبيرة غداً من أجل التأهل للنهائي لأن هدفنا هو حصد اللقب".

وتابع جوميز قائلا:" أريد التجهيز للمباراة بصورة جيدة والبحث عن طريقة للتأهل، وسنقاتل في لقاء الغد من أجل العودة إلى مصر ببطاقة التأهل للدور النهائي".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً:" شيكابالا لن يتواجد في مباراة الغد بسبب الإصابة، وهذا أمر سيئ لأنه لاعب كبير وقائد للفريق ومفيد للزمالك".

مدرب الزمالك يُراقب دريمز الغاني قبل موقعة كأس الكونفدرالية

خبر سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً  من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

جوميز الزمالك دريمز بطولة كأس الكونفدرالية شيكابالا

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