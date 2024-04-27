عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف شيكابالا من المشاركة أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف شيكابالا من المشاركة في لقاء دريمز.

وكتب عبر فيسبوك: "شيكابالا يخضع لاختبار طبي اليوم لحسم موقفه من لقاء دريمز الغاني". 

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد بابا يارا  الرياضي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

أحمد حسن الكونفدرالية الإفريقية شيكابالا كأس الكونفدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

بالأسماء.. ميدو يكشف مسددي غرامات الزمالك واحدهم مفاجأة

مفاجأة سارة في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني.. ضم 3 لاعبين جدد

الرئيس السيسي يزور الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك

ماذا يحتاج أبناء المهنة في اليوم العالمي للطب البيطري؟.. رسائل نقابية مهمة

بمشاركة مصر.. عباس وبلينكن يجريان محادثات بشأن غزة في الرياض

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

الكونفدرالية الأفريقية.. الزمالك يواجه دزيمز الغاني بالزي الأبيض| تفاصيل اجتماع اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

فيديو

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ