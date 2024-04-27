موقف شيكابالا من المشاركة أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن موقف شيكابالا من المشاركة في لقاء دريمز.

وكتب عبر فيسبوك: "شيكابالا يخضع لاختبار طبي اليوم لحسم موقفه من لقاء دريمز الغاني".

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها غداً الأحد باستاد بابا يارا الرياضي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.