خبر سار للاعبي الزمالك قبل مواجهة دريمز الغاني

رصد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مكافأة مالية كبرى للاعبي الفارس الأبيض من أجل تخطي عقبة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "مكافأة مالية خاصة من إدارة الزمالك للاعبين فى حال تخطى دريمز الغانى والتأهل للمباراة النهائية 🏆🏹"

ويلتقي الزمالك غداً الأحد مع فريق دريمز في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية على ملعب بابا يارا بكوماسي، وكان لقاء الذهاب بين الفريقين انتهى بالتعادل السلبي.

ويحتاج نادي الزمالك لتحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي، وذلك من أجل التأهل إلى نهائي كأس الكونفيدرالية.