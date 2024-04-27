عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا بديل عن الصعود للنهائي..«المندوه» يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك في غانا

حسام المندوه
حسام المندوه

عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، جلسات منفردة مع عدد من اللاعبين بفندق إقامة الأبيض، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأحد.

وشهدت الجلسات تحفيز المندوه لجميع أفراد الفريق من أجل حسم الصعود إلى نهائي البطولة، وتخطي عقبة دريمز الغاني في لقاء الغد.

وطالب الدكتور حسام المندوه الجميع بضرورة التكاتف؛ من أجل عبور هذه المباراة وإسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم.

كما عقد رئيس البعثة جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على اللاعبين ومعسكر الفريق قبل مواجهة دريمز المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً  من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد  - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

IMG-20240427-WA0009
IMG-20240427-WA0009

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

إجراءات عاجلة لحماية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الغش والتسريب

ترشيحاتنا

تخليتي عن مصريتك.. مفيدة شيحة تهاجم نعمت شفيق: «غير تربوية ويجب فصلك»|فيديو

مسؤول بالجيش الإسرائيلي: مستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

الأوقاف: أمانة العامل والصانع وإتقانهما.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

مصر المؤمنة|صدى البلد في جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

تحدى آخر لغزة مع حرب الإبادة.. الحرارة تشعل معاناة الفلسطينيين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة المميتة| تلك تفاصيل الحياة اليومية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات| بمذاق لا يقاوم

إدوارد جيبون.. تشاءم من التاريخ وهو تسجيل للجرائم البشرية من منظوره

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ