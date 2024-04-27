لا بديل عن الصعود للنهائي..«المندوه» يعقد جلسات منفردة مع لاعبي الزمالك في غانا

عقد الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، جلسات منفردة مع عدد من اللاعبين بفندق إقامة الأبيض، استعداداً لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدا الأحد.

وشهدت الجلسات تحفيز المندوه لجميع أفراد الفريق من أجل حسم الصعود إلى نهائي البطولة، وتخطي عقبة دريمز الغاني في لقاء الغد.

وطالب الدكتور حسام المندوه الجميع بضرورة التكاتف؛ من أجل عبور هذه المباراة وإسعاد الملايين من جماهير نادي الزمالك في جميع أنحاء العالم.

كما عقد رئيس البعثة جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على اللاعبين ومعسكر الفريق قبل مواجهة دريمز المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.