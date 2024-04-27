دعاء للحبيب.. اللهم ارزق من أحب قلبا خاشعا وعملا نافعا ورزقا واسعا

دعاء للحبيب، احتل مكانة كبيرة في البحث عبر جوجل ، وهناك من يقصد بدعاء للحبيب وهو الزوج، وهناك من يقصد بدعاء للحبيب الأخ، وهناك من يقصد بدعاء للحبيب خطيبته أو خطيبها، وكلمة دعاء للحبيب تشمل الكثير، وعندما يدرك المسلم أن الدعاء هو كل ما يتقرب به العبد من الله عز وجل يكون حريص أكثر على الدعاء في كل شيء سواء دعاء للحبيب أو دعاء قبل الطعام أو غيره من الأدعية التي هي قرب من الله عز وجل، وفي السطور التالية دعاء للحبيب.



ونقول في دعاء للحبيب اللهم ارزق من احب قلباً خاشعاً وعملاً نافعاً ورزقاً واسعاً وعقلاً سليماً ورأياً سديداً.

-ربي ارزق حبيبي كل ما تحبه وترضاه واجعله ممن يفعلون الخير دائماً وان يكون من عبادك الصالحين.

-اللهم ارزق حبيبي الستر والعافية واحفظه من شرور الناس وشر نفسه وأحفظه بعنايتك ورحمتك.

-ربي أني اسألك أن تجعل حبيبي من الذين تباهي بهم ملائكتك وتقول لهم “أني احب فلاناً عبدي فأحبوه.

-اللهم أني استودعك حبيبي في نهاره ونومة وليليه وفي كل وقت واستودعه يا الله من كل شر وضر.

- اللهم إنه عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيته بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبه، ونور صدره، وجلاء حزنه، وذهاب همه.

-اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، اللهم إن كان رزق حبيبي بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره.

- اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله، اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرا فبارك له فيه، اللهم اجعله رفيقي ونور عيني في الدنيا والآخرة.

-اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

-ويستحب أن نقول في دعاء للحبيب اللهمّ اجعل له نوراً، وفي قلبه نوراً، وفي سمعه نوراً، وفي بصره نوراً، وفي شعره نوراً، وفي عظامه نوراً، وفى دمه نوراً، ونوراً من خلفه، ونوراً من أمامه، ونوراً عن يمينه، ونوراً عن شماله، ونوراً من تحته، ونوراً من فوقه، اللهمّ زده نوراً، واجعل له نوراً.

-اللهم رب السماوات ورب الأرض، ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، أعذني من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته.

- أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، اقض عنه الدين وأغنه من الفقر.

- يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مُطَّلِعَاً على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء. أسألك فيضة من فيضان فضلك، وأُنسَا ً وفرجاً من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كلّه ومقاليد كل شيء، فهب لحبيبي ما تقرّ به أعينه، وتُغنيه عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم يا كريم يا رحيم تلك من كلمات دعاء للحبيب براحة البال.



دعاء للحبيب بالسعادة

دعاء للحبيب بالسعادة لم يرد عن سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية بوجود دعاء للحبيب ، أو دعاء للحبيب بالسعادة، لكن نحن نضع مجموعة من الأدعية يستعين بها المسلم فيما يريد من أمور الدنيا سواء دعاء للحبيب أو دعاء للأخ أو دعاء للحبيب المسافر وغيره من الأدعية ، وفيما يلي دعاء للحبيب بالسعادة.

ـ ونقول في دعاء للحبيب بالسعادة اللهم إن كان رزق حبيبي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه.

ـ اللهم إن كان رزق حبيبي آجلا فعجله، وإن كان صعبا فسهله.

ـ اللهم إن كان رزقه قليلا فأكثره، وإن كان كثيرًا فبارك له فيه، اللهمّ لا تردّ دعواتي لهم فإنّي فيك أحبّهم.

-ربي أني استودعتك القلب الذي يحبه بان لا مكروه يمسسه واحفظه يا رب في ليله ونهاره.

-اللهم لا تحني لمن احب ظهرة أبداً ولا تعظم علية أي أمر واسعد قلية يا ربي وارزقه العمر العافية.

-ربي أضيء قلب من احب بنور حبك وارزقه صحة لطاعتك ورزقاً لا ينقطع.

-اللهم لا تحرمني ممن احب بفضلك وسبوغ رحمتك وجزيل عطائك ولا تصرف عنهم رحمتك ولا وجهك الكريم.

اللحم برحمتك وعظمتك احفظ لي الحبيب البعيد من كل شر وسوء .

-اللهم أني استودعتك ملكي وحبيبي البعيد.. ربي أني أسألك لقاء حبيبي البعيد عاجلاً وليس أجلاً.

ربي ارزقه الجنة بما فيها من خير ونعيم.

-اللهم أملء قلب حبيبي بالرضا وارزقه السرور والهنا والنور.

-ربي اسعد قلب حبيبي وحقق له ما يتمناه ولا تجعل في نفسة شيئاً إلا وحققته له يا ارحم الراحمين.

-اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه).

-اللهُمَّ إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء.

- اللهُمَّ إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنّه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وارضني بما قسمته لي

ـ اللهم أسعد حبيبي بتحقيق كل دعوة فاض بها قلبه، وقرّ عينه بكل أمنية تمناها، وحقق له ما تريد، ولا تجعل في نفسه شيء يا رحمن يا رحيم، اللهم لا تحني له ظهرا ولا تعظم عليه أمرا، يا رب أسعد وأطل في أعمارهم وأبعد عنهم كل أذى.

ـ اللهم احفظ لي حبيبي واستقامة ظهري واجعله أسعد خلقك يا عزيز.

ـ اللهم أسعده أينما ذهب وأرح قلبه وباله واجعله أسعد خلقك يا رب، وابعد عنه كل ما يضيق خاطره وأبدله براحه وابتسامة.

-اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني.

-اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي اللهم آمين.

دعاء للحبيب بالتوفيق

-اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

-اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

-ربي احفظ لي حبيبي فهو أجمل عطاياك وكل رضاي، اللهم إني استودعتك حياته وصحته وعافيته.

-اللهم إني أحبه حبا يجهله هو وتعلمه أنت، يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني.

-اللهم وفق حبيبي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم اجعل الصعب سهلا ميسرا لحبيبي.

-اللهم إني أسألك لحبيبي توفيقا يلازم خطاه وتيسيرا لما يخاف تعسيره يارب اجعل له من التوفيق والراحة نصيب.

-اللهم يا رب أن تجعل التوفيق نصيبا لحبيبي في كل أمور حياته بداية باختباراته وعمله ونهاية بي.

-اللّهم إن كان رزقه في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك له فيه.

-إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس . بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

-اللهم هون عليه كل صعب، واجعل أيامه عيد ويومه سعيد.

- اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، اللهم ارزق من أحب رزقا كالأمطار حين تصب، اللهم واجمعه بكل من يحب.