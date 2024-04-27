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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إمام عاشور يوجّه رسالة لجماهير الأهلي بعد التأهل للنهائي الإفريقي

امام عاشور
امام عاشور

احتفل امام عاشور نجم الأهلي بتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي، بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.

ونشر امام عاشور صورا له من احداث المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب : "اراكم فى النهائي🦅❤"

حقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا امس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت  25 من نفس الشهر.
 

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IMG_٢٠٢٤٠٤٢٧_٠٧٠٤١٤

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