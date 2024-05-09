قيادي بحركة فتح: المجتمع الدولي خرج عن الخدمة ولم يعد له قيمة

قال الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، إن المجتمع الدولي خرج عن الخدمة ولم يعد له قيمة ولا تأثير وهذا أصبح واضح أمام الجميع، لافتا إلى أن ذكاء حركة حماس قادها لقبول ورقة مصر من أجل وقف إطلاق النار، ومن رفضها هو الاحتلال وبالتالي نشبت أزمة بين أمريكا وإسرائيل وتسبب لها في حرج كبير أمام العالم.

وأضاف أيمن الرقب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل المواقف الدولية ويستمر في طغيانه ويصر على استمراره في ممارسة الإجرام، مشددا على أنه لن يحقق شيئا في اجتياحه لمدينة رفح الفلسطينية.

وتابع القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتاح جزء كبير من رفح الفلسطينية ولم يسمع إلى كل النداءات، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب الفلسطيني المكلوم.