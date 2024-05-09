كريستيانو رونالدو يحتفل بحركة غير أخلاقية بعد تسجيل هدف في الدوري السعودي

كرر البرتغالي كريستيانو رونالدو إشاراته غير اللائقة، مع النصر السعودي، حيث قام اللاعب بعمل حركة غير أخلاقية، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني أمام الأخدود.

رونالدو سجل الهدف الثاني لفريق النصر في شباك الأخدود، خلال مباراة الفريقين التي تقام مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر دوري روشن.

وعقب الهدف قام رونالدو بعمل حركة غير أخلاقية لزملائه في النصر، خلال احتفاله



تقدم فريق النصر أمام منافسه الأخدود 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، في الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسجل هدف النصر الأول اللاعب بروزوفيتش في الدقيقة 7، بينما أحرز رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول واللقاء.





ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، فيما يأتي الاخدود في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.