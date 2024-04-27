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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يفقد 10 جنيهات من قيمته في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجع سعر الذهب في مصر في نهاية تعاملات اليوم السبت داخل محلات الصاغة بقيمة 10 جنيهات في الجرام الواحد، على مستوى الأعيرة المختلفة بمعظم مناطق ومدن الجمهورية.

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 2335 دولار للبيع و 2336 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تعاملات السبت 27 -4- 2024

تذبذب في سعر الذهب بعد انخفاض كبير في الأسواق| تفاصيل

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2059 جنيه للبيع و 2072 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 2640 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 3520 جنيه للبيع و 3542 جنيه للشراء.

ووصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3080 جنيه للبيع و 3100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24.64 ألف جنيه للبيع و 24.8 ألف جنيه للشراء.

تراجع في البورصات العالمية

تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 % وبقيمة 54 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء  أمس الجمعة، كما شهد المعدن الأصفر حالة من التماسك والثبات، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدلات التضخم الأمريكية، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي في الأول من مايو المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن أغلقت الأوقية مساء أمس عند مستوى 2337 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.
كانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3105 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 20 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2334 دولارًا، ولامست مستوى 2350 دولارًا واختتمت التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا.
وفي سياق متصل، ارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة بأكبر من التوقعات على أساس سنوي في شهر مارس الماضي، والتي تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسته المتشددة، وتأجيل خفض أسعار الفائدة لشهر سبتمبر المقبل.


وكشفت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة في قرير لها،  ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 2.8% عن العام الماضي في شهر مارس.
في حين سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي على أساس شهري 0.3% في شهر مارس، وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي على أساس سنوي نحو 2.7.
ولفت التقرير، إلى ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.5% الشهر الماضي، كما ارتفع معدل الإنفاق الشخصي بنسبة 0.8%.

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