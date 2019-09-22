تعرف على عناوين مبادرة كلنا واحد للمشاركة فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتبارًا من يوم 2019/8/27 بالتنسيق مع منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى ، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، بـ (مديرية أمن أسوان، مديرية أمن الشرقية ، مديرية أمن الغربية ، مديرية أمن الفيوم ، مديرية أمن المنيا ، مديرية أمن بنى سويف).



كما حرصت وزارة الداخلية من خلال (منظومة أمان) على المشاركة فى مبادرة (كلنا واحد) لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية ، إعتبارًا من يوم 2019/9/2 وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2019 ، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية ، والعمل على توفير كافة المتطلبات المدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.



هذا وقد لاقت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق ، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم .



هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين .



المنافذ المشاركة فى المرحلة التاسعة من مبادرة" كلنا واحد " فى توفير الزى والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية



1- محافظة القاهرة (37 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ميدان السيدة زينب.

- معرض رئيسى بمساحة 500م بميدان رمسيس أمام الجهة البحرية لمسجد الفتح .

- الفرجانى 14 شارع الزيتون تقاطع شارع ترعة الجبل .

- الفرجانى اول شارع جمال عبدالناصر السلام .

- هايبرالشرقية ميدان احمد حلمى الساحل .

- الفرجانى النعام 9 شارع عين شمس .

- الازهرى 9 شارع السلطان شعبان الفجالة الإزبكية .

- الفرجانى فرع شارع احمد عصمت – عين شمس .

- الفرجانى فرع شارع المؤرخ محمد رفعت – النزهة .

- الفرجانى فرع 13شارع روض الفرج – شبرا .

- المحلاوى فرع 26 شارع متولى الشعراوى – الحى العاشر - مدينة نصر.

- كازيون فرع مساكن التوفيق 16 ش المدينة الجديدة – مدينة نصر .

- كازيون فرع 8 شارع طومان باى بجوار مدرسة القبة الثانوية السكرية بنين – سرايا القبة .

- كازيون فرع 31 شارع الماس الحاجب – السيدة زينب .

- كازيون فرع 30 ش الشيخ ريحان بجوار وزارة الداخلية – عابدين.

- كازيون فرع 334 شارع الجيش – باب الشعرية .

- كازيون فرع 559 شارع بورسعيد – باب الشعرية .

- كازيون فر 79 ش احمد اسماعيل – عين شمس .

- كازيون فرع شارع الفاروق من شارع المرج الجديدة أمام مدرسة الأورمان – المرج الجديدة .

- كازيون فرع 1 شارع الملكة فريدة قطعة 6 – مدينة المعراج – المعادى .

- كازيون فرع 38 شارع محمد سيد أحمد – امام شركة كهرباء حلوان – حلوان .

- العثيم فرع النزهة الجديدة 7 ش طه حسين ابراج ريتش هاوس .

- العثيم فرع حلوان شارع خسرو باشا بجوار البنك الأهلى .

- العثيم فرع 13 شارع سنان باشا – الزيتون .

- العابد فرع 56 شارع شبرا .

- رايه فرع 13 شارع ذاكر حسين – الحي السابع .

- رايه فرع الوفاء والامل أمام بوابة الوفاء والأمل ش نجاتى - سراج.

- راية فرع المعادى ش 105 عمر افندى سابقًا .

- اولاد رجب فرع 4 ش لاسلكى من شارع النصر – المعادى

- اولاد رجب فرع العاشر شارع محمد متولى الشعراوى – الحى العاشر – مدينة نصر .

- اولاد رجب فرع واندر لاند اخر شارع عباس العقاد– مدينة نصر .

- كارفور فرع المعادى - الطريق الدائرى – مدينى المعراج – زهراء المعادى .

- كارفور فرع كايرو فاستيفال مول .

- كارفور فرع الشروق سكاى بلازا مول الكيلو 37 .

- فتح الله فرع 310 ش ترعة الجبل – الزيتون .

- فتح الله فرع صلاح سالم ابراج العبور امام كبرى الفنجرى .





2- محافظة الجيزة (15 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- المجمع الشرطى بــ 6 اكتوبر – ثان اكتوبر .

- شارع لاشين مع ش المريوطية – فيصل الاهرام .

- شادر الفرجانى فرع الثلاثينى – فيصل .

- هايبر وان فرع الشيخ زايد امام مدينة الخمائل – 6 اكتوبر .

- الفرجانى فرع العشرين – ميدان الملكة .

- كازيون فرع 690 و 691 المجاورة الثالثة امام المعهد العندسى ومكتب بريد الثالث – الحى الثالث – 6 اكتوبر .

- كازيون فرع 31 ش الرشيدى عمارة الجنيدى متفرع من ش احمد عرابى – المهندسين .

- كازيون فرع 9 ش محمود رمضان متفرع من ش المحطة بجوار صرافة كروان – فيصل .

- كازيون فرع 6 ش هنيدى متفرع من شارع الهرم امام جامع السلام .

- العثيم فرع اللبينى – طريق اللبينى – فيصل .

- العثيم فرع العمرانية ش ترعة الزمر ناصية شارع الهرم .

- اولاد رجب فرع الاطباء – اول فيصل بجوار برج الاطباء 110 – اولاد رجب فرع المريوطية ش المجزر الآلى – اللبينى – الخرم .

- كارفور فرع دندى مول الكيلو 38 طريق أسكندرية الصحراوى .





3- محافظة الاسكندرية (26 منفذ (22منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 3 بالمنشية

- 2 بمحطة مصر

- الورديان

- 3 بالعوايد

- العجمى البطاش

- الهانوفيل

- باكوس

- عزبة الفلكى

- شارع الترعة المردومة

- 2 بمحرم بيك

- كرموز

- العامرية

- سيدى بشر

- العاصفرة قبلى

- معرض رئيسى بمساحة 400م بميدان محطة مصر – العطارين

- شادر بمساحة 300م امام محطة قطار ابوقير – المنتزه اول

- مول تجارى ش محمد نجيب – ميامى

- فتح الله فرع المنتزة اسفل ابراج شيراتون المنتزة

- فتح الله بجوار الفورسيزون – سان ستيفانو رمل امل





4- محافظة مطروح (11 منفذ(5منفذ ثابت، 6 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- شارع المرور , ش زاهر جلال ، ش التهريب ، مجمع اسواق فتح الله ، ش الاسكندرية .





5- محافظة البحيرة (8 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 3 بمدينة دمنهور .

- 2 بمدينة كفر الدوار .

- 1 بمدينة ايتاى البارود .

- 1 بمدينة الدلنجات .

فتح الله فرع دمنهور امام ميدان النافورة .





6- محافظة الغربية (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- مدينة المحلة

- مدينة طنطا

- فتح الله فرع 9 ش حسن حسيب أمام كلية تجارة – طنطا.





7- محافظة كفر الشيخ (8 منفذ (4منفذ ثابت، 4 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 2 مدينة كفر الشيخ

- مدينة دسوق

- اولاد رجب فرع مزلقان السلخانة-ابراج زهدى ش الدلتا.





8- محافظة المنوفية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- شبين الكوم ،قويسنا،بركة السبع، تلا،الشهدا،الباجور، اشمون،منوف،السادات.





9- محافظة دمياط (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- دمياط الجديدة

- فارسكور

- دمياط

- اولادرجب فرع سيتى جراند-مول المنطقة المركزية المرحلة الاولى ش جمال عبد الناصر دمياط الجديدة.





10- محافظة الدقهلية (23 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ش الجيش امام استاد المنصورة الرياضى

- مركز بلقاس بجوار كوبرى مستشفى بلقاس

- مركز شربين بجوار كوبرى المرور

- مركز اجا اما البنك الاهلى

- مركز ميت سلسيل بمركز الشباب

- مركز المنصورة بمركز شباب قرية بدواى

- قسم ميت غمر امام مدرسة الصياد

- بمدينة المنصورة وضواحيها

- اولاد رجب فرع المنصورة 2 امام استاد المنصورة

- فتح الله فرع شارع المشاية بجوار المحكمة المنصورة





11- محافظة الشرقية (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- قاعة جرفيه بمنطقة شارع الجلاء

- ارض (هابى لاند )الموجودة وسط مدينة فاقوس

- هايبر وان فرع العاشر من رمضان الكيلو 52 طريق اسماعيلية الصحراوى

- راية فرع الزقازيق برج الشانزليزية شارع الغشام القومية





12- محافظة القليوبية (9 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- امام حى شرق شبرا الخيمة

- امام حى غرب شبرا الخيمة بجوار نادى المؤسسة العمالية

- حديقة الطفل بنهاية الفلل بمدينة بنها

- مكتبة غريب بميدان القناطر الخيرية

- هايبر الشرقية فرع ش 15 مايو – شبرا الخيمة ثان

- هايبر المحلاوى فرع مسطرد – شبرا الخيمة ثان

- الفرجانى فرع ش الجديد - شبرا الخيمة ثان

- مول العابد فرع طوخ – الكيلو 37 طريق مصر الاسكندرية الزراعى

- اولاد رجب فرع عبور شباب 22 ب – مول ابو المعاطى اسكان شباب





13- محافظة بورسعيد (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:

- بمنطقة مساكن اللنش - المناخ





14- محافظة الاسماعيلية (6 منفذ(منفذ ثابت،5 متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ساحة مركز شباب الشيخ زايد ، قسم ثالث الاسماعيلية





15- محافظة السويس (5 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- منطقة الصباح دائرة قسم فيصل

- ميدان الأربعين

- أمام قسم السويس

- أمام محكمة السويس

- أمام قسم فيصل.





16- محافظة شمال سيناء (منفذ ثابت) ومكان تواجده على النحو التالى:

- ش 23 يوليو أمام البنك الأهلي بجوار حديقة المالح





17- محافظة جنوب سيناء (4 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- حي النور ، الهضبة ، السوق التجاري ،طور سيناء

- عدد (500) شنطة مدرسية من جمعية تنمية وتطوير السوق التجاري (مجانية)

- مع الدفع بسيارات للتجمعات البدوية





18- محافظة الفيوم (18 منفذ متحرك) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 2 سيارة قسم أول الفيوم – 2 سيارة قسم ثان الفيوم – 2 سيارة مركز الفيوم – 2 سيارة مركز اطسا – 2 سيارة مركز سنورس -2 سيارة مركز طامية – 2 سيارة مركز ابشواي – 2 سيارة مركز الشواشنة – 2 سيارة مركز يوسف الصديق





19- محافظة بنى سويف (6 منفذ(3منفذ ثابت،3متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- سرداق بميدان المديرية القديم

- ساحة السوق بمركز شرطة الواسطى

راية فرع ميدان المديرية القديم بجوار عمر أفندي أمام الصالون الأخضر.





20- محافظة المنيا (6 منفذ(2منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- معرض بمنطقة شارع الجمهورية بالمنيا

- راية فرع ش طه حسين خلف فندق ايتاب.





21- محافظة أسيوط (16 منفذ(12منفذ ثابت،4متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- مبنى الغردقة التجاري بأسيوط

- ميدان المجذوب بأسيوط

- ديروط ، القوصة،منفلوط،أبوتيج،صدفا ،الغنايم،أبنوب،الفتح،ساحل سليم،البداري





22- محافظة الوادى الجديد (4 منفذ (3منفذ ثابت،1متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- نادي الشرطة بمدينة الخارجة

- منطقة البساتين بمدينة الخارجة

- مكتبة خاصة بمنطقة المروة بمدينة الخارجة





23- محافظة سوهاج (11 منفذ (6منفذ ثابت،5متحرك)) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- ميدان العروبة دائرة قسم أول سوهاج

- معرض شارع سيتي

- معرض بيع المصنوعات شرق كوبري أخميم

- معرض مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج

- راية فرع ش سيتي مول –جراند سيتي "سوهاج 1"

- راية فرع عمارات الأوقاف شركة بيع المصنوعات ش المدارس "سوهاج 2".





24- محافظة قنا (7منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- 33منافذ بمدينة قنا

- 1بمدينة نجع حمادي

- 1 بمدينة فرشوط.

- 1بمدينة قوص.

- 1بمدينة نقادة





25- محافظة أسوان (3 منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- حديقة شيراتون .

- راية فرع 149ش كورنيش النيل أبراج زهرة أسوان بجوار غبور.

- راية فرع العقاد القطعة 83 حوض المنشية بندر أسوان .





26- محافظة البحر الأحمر (21 منفذ (10منفذ ثابت،11متحرك))) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- منطقة زرزارة الجديدة

- موقف سيارات قبلى

- الاسكان الاجتماعى الحرية 11

- 12 سوق الدهار ش الحرية

- شارع الاستاد

- ميدان السنترال

- شارع 68

- شارع السوق ( الغردقة، راس غارب ، سفاجا ، القصير ، مرسى علم ، حلايب ، شلاتين)

- اولاد رجب ، كارفور ، سبينز ، سمير وعلى المنصورة الجديدة، الاستاد الفجالة

- شادر بموقف السيارات والنقل الجماعى بالغردقة





27- محافظة الأقصر (10منفذ ثابت) وأماكن تواجدها على النحو التالى:

- دائرة قسم شرطة الاقصر

- دائرة مركز شرطة ارمنت

- دائرة مركز اسنا