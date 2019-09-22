مجوهرات فخمة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار فى ثالث أيام مهرجان الجونة.. صور

شاركت المذيعة بوسى شلبى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، بمجموعة من الصور فى ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائى.



خطفت بوسي الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت فستانا قصيرا أعلى الركبة باللون الأحمر الجذاب، وحمل فستانها توقيع مصممة الأزياء منى المنصورى، وتميز التصميم بالقماش المطرز.



وأكملت المذيعة بوسى شلبى إطلالتها بمجوهرات من iramjewelery، فيما وضعت مكياجا واختارت تسريحة شعر متناسقين مع إطلالتها.



