تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة للمصريين بـ 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

نشر تركى آل الشيخ مالك نادى إلميريا الإسباني منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أعلن فيه عن بدء مسابقة جائزتها ٣ ملايين جنيه.
وكتب تركى آل الشيخ: "اكسب 3 ملايين جنيه! شير ولايك وتابع صفحات النادي عالسوشيال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وان شاء الله تكون من نصيبك".
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشيال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4
. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وقادش القادمة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب.
بالتوفيق للجميع.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.
وكتب تركى آل الشيخ: "اكسب 3 ملايين جنيه! شير ولايك وتابع صفحات النادي عالسوشيال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وان شاء الله تكون من نصيبك".
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشيال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4
. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وقادش القادمة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب.
بالتوفيق للجميع.
يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.