ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة للمصريين بـ 3 ملايين جنيه.. تعرف عليها

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
القسم الميدانى
نشر تركى آل الشيخ مالك نادى إلميريا الإسباني منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أعلن فيه عن بدء مسابقة جائزتها ٣ ملايين جنيه.

وكتب تركى آل الشيخ: "اكسب 3 ملايين جنيه! شير ولايك وتابع صفحات النادي عالسوشيال ميديا وصفحاتي.. توقع صح وان شاء الله تكون من نصيبك".

1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشيال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh

2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik

3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4
. قناتي اليوتيوب: https://www.youtube.com/c/TurkiAlalshikh
5. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria

6. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab

7 حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/

8. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij

9. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA

السؤال لهذا اليوم هو: توقع نتيجة مباراة الميريا وقادش القادمة ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب.

بالتوفيق للجميع.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ، أعلن مؤخرا عن تدشين مسابقات فنية ورياضية على فترات متباعدة لجمهوره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيارة موديل ٢٠١٩ جائزة من تركي آل الشيخ.. اعرف تفاصيل المسابقة

سيارة 2019 لأول فائز بمسابقة تركي آل الشيخ.. تفاصيل

تركى ال شيخ يكشف شروط المسابقة الجديدة لـ نادى الميريا

سيارة BMW 318i .. تركي ال الشيخ يعلن تفاصيل مسابقته الجديدة.. تعرف عليها

تركى ال الشيخ يعلن مسابقة جديدة تعرف عليها

سيارة بورش 2019.. تركي آل الشيخ يرصد جائزة كبرى.. جاوب واكسب

ترشيحاتنا

علاء نبيل: وجود متعب مع البدري في المنتخب ضروري لمصالحة الجمهور

عمرو أديب يعرض فيديو لـ وائل غنيم يكشف فيه كيف استغل الإخوان ثورة يناير

وزير خارجية أوكرانيا ينفي فضيحة ترامب.. ويؤكد: لدينا أسرارنا

الأهلي لا يعرف طعم الخسارة مع هذا الحكم .. تعرف عليه

عمرو أديب يكشف قصة تويتة الصحفية التركية التي أحرجت نظام أردوغان

بالتاتو وفستان قصير.. طليقة علي ربيع في إطلالة كاجوال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منفوش وأنيق .. شاهد فستان زوجة أحمد داوود في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

بين فبركة الفيديوهات والاعتذار.. كيف فشلت جماعة الإخوان الإرهابية فى تضليل المصريين وتحريك المظاهرات

بالكرانيش .. زوجة خالد سليم بفستان ملفت في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي ..صور