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أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي: واشنطن هي التهديد الرئيسي لروسيا والدول الأخرى

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 10:08 ص
صدى البلد
أ ش أ
قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم /الأحد/ : إن التهديد الرئيسي لروسيا وللدول الأخرى يكمن في إمكانية قيام الولايات المتحدة باتخاذ خطوات "غير عقلانية" بسبب إيمانها بتفوق قوتها.

وأضاف الوزير - في حديث صحفي أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - : عندما تكون على دراية بضعفك وتهتم بالحفاظ على التوازن والأمن العام، فإن ذلك يدفعك لاستخدام عقلك .. أما عندما تؤمن - كما هو الحال القائم في الولايات المتحدة - بأن ميزان القوى سيتطور لصالحك، فإن أفكارا مختلفة تأتي إليك، بما في ذلك أفكار غير عقلانية.. وأنا تحديدا أرى بهذا التهديد الرئيسي، وليس لروسيا فقط .

وكان الرئيس الروسي قد كلف - في كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الروسي الدائمين يوم 23 أغسطس 2019 - وزارتي الدفاع والخارجية الروسية وغيرها من الوزارات ذات الصلة بتحليل مستوى التهديد الذي تشكله إجراءات الولايات المتحدة على روسيا واتخاذ تدابير شاملة بهذا الشأن.

ويأتي هذا التكليف بعد انسحاب واشنطن أحادي الجانب وإنهاء العمل في 2 أغسطس، بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.. وبعد وقف العمل بالمعاهدة المذكورة قامت واشنطن باختبار صواريخ "توماهوك"، في المدى المحظور بموجب المعاهدة.

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