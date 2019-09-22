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على عكس الشائع.. دراسة تؤكد: الشاي مفيد للدماغ

الأحد 22/سبتمبر/2019 - 01:41 م
دراسة تكشف فوائد
دراسة تكشف فوائد الشاي
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول الشاي مفيد للدماغ وليس مضرًا كما هو شائع، وذلك بحسب ما نشره موقع independent.

وبحسب الدراسة التى أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية (NUS)، فإن الذين يشربون الشاي بانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل مقارنة مع من لا يتناولون الشاي.

وترتبط مناطق الدماغ الأكثر تنظيمًا بوظيفة إدراكية صحية، والتي تحمي من التدهور المتعلق بالدماغ والمرتبط بالعمر.

ووجدت نتائج الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا شايًا أخضر أو أسود على الأقل أربع مرات في الأسبوع لمدة 25 عامًا تقريبًا لديهم مناطق في الدماغ مترابطة بطريقة أكثر فعالية من أولئك الذين لم يشربوا الشاي.

بالإضافة إلى صحة الدماغ، تم ربط استهلاك الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

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