حكاية متحف ملوي.. طالته يد الإخوان الإرهابية بالتخريب واستمر تطويره 3 سنوات

فتح متحف ملوي اليوم الأحد أبوابه لأستقبال الزوار المصريين بالمجان منذ التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، بمناسبة مرور 3 سنوات على إعادة افتتاح المتحف امام المواطنين، بعد أن تم تجديده وتطويره بعدما طالته يد التخريب والدمار من قبل جماعة الإخوان واتباعها عقب فض اعتصام رابعة العدوة والنهضة في أغسطس من عام 2013 وسرقة محتوياته.



وتعرض المتحف لأعمال عنف شديدة وسرقة حتي اعادته الدولة للحياة مرة أخري، خاصة أنه يحوي عددا كبيرا من القطع الآثرية واستغرقت أعمال اعادة الترميم والتطوير وتحويله الى تحفه فنية وثقافيه لأكثر سنوات حتي تم افتتاحه واسترجاع القطع المسروقة.



ويعد متحف ملوى من المتاحف التي أنشئت في عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1963 وكان يتكون من طابقين بهما 4 قاعات عرض تحوي الآثار الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية وآثار تونا الجبل والأشمونين وتل العمارنة وآثار مصر الوسطى.



ويضم المتحف 944 قطعة أثرية منها 441 قطعة قديمة و503 قطع جديدة من مخازن البهنسا والأشمونين ومخازن المنيا، وصلت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير المتحف إلى 11 مليون جنيه موزعة بين محافظة المنيا التى قدمت مليون جنيه و150 ألفا من اعتمادات المحافظة، علاوة على منحة إيطالية قيمتها 4 ملايين جنيه فى صورة فاترينات للعرض الخاصة بالمتحف فى إطار مشروع مبادلة الديون.



وتم تغيير سيناريو العرض داخل المتحف ليبدأ بتمثال للأسرة وهى عامود المجتمع، وتضم قاعات العرض 3 قاعات فقط وتم تحويل القاعة الرابعة لمكان للأنشطة التعليمية للأطفال، بالإضافة إلى مكتبة بحث علمى لخدمة طلاب جامعة المنيا وأسيوط، خاصة دارسى الآثار بالكليات المختلفة.



كما تمت إضافة قاعة للمحاضرات حيث وجدت الإدارة الجديدة للمتحف أنه يجب تنشيط دور المتحف المجتمعى، وتم إعادة افتتاح المتحف فى 22 سبتمبر 2017 فى احتفالية كبيرة نظمتها المحافظة بالتعاون مع وزارة الاثار.

