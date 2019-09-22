في عيد ميلادها الـ 33 .. إطلالات تكشف جرأة ريهام حجاج.. صور

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج والتي أكملت اليوم عامها الـ33 .



وتعد الفنانة ريهام حجاج، واحدة من أشهر النجمات اللاتي يتمتعن بأناقة وجمال خاص، وتحظى إطلالاتها دائمًا بإعجاب متابعيها خصوصًا وأنها تنجح في التغيير والظهور كل فترة بلوك جديد وجريء.



ورغم تميز ريهام حجاج في الكاجوال إلا أن اختيارات فساتين السهرة ايضًا مميزة وتتناسب مع طبيعة جسمها ولون بشرتها.



ومن أسباب أناقة وجمال ريهام حجاج مكياجها ، أنها دائمًا تتبع أحدث صيحات الموضة في المكياج وتختار الوان تبرز جمالها.