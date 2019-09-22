أنفقت 13 ألف جنيه على متطلباتها الشخصية.. اعترافات مثيرة لـ ربة منزل متهمة بالسرقة

أمرت نيابة شبرا الجزئية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام، باستعجال تحريات المباحث في اتهام ربة منزل بسرقة 13 ألف جنيه وهاتف محمول.



البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم هشام عتمان، نائب مأمور قسم شرطة شبرا مصر، مفاده ضبط ربة منزل سبق اتهامها في 5 قضايا، وبحوزتها هاتف محمول، وحافظتا نقود بداخلهما مبلغ مالى "مجهولة المصدر".



وبمناقشتها أمام الرائد وائل عبدالعزيز، رئيس المباحث، عن مصدر المضبوطات، اعترفت بسرقتها من داخل مسكن حارس عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترفت بسرقة 13 ألف جنيه من مسكن حارس عقار بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأقرت بإنفاقها المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.



تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

